Туск анонсував формальне рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що ЄС найближчими днями ухвалить формальне рішення щодо продовження санкцій проти Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Туск заявив на прес-конференції перед самітом лідерів країн «Великої сімки», що відкривається сьогодні у замку Елмау у ФРН.

„Я сподіваюсь, що формальне, технічне рішення (щодо санкцій проти Росії) буде ухвалене наступними днями, до проведення засідання Європейської Ради, що заплановане на кінець червня (саміт ЄС має відбутися 26-27 червня)”, - сказав Туск, нагадавши, що відповідне політичне рішення ЄС ухвалив ще у березні.

Президент Європейської Ради висловив переконання, що „сьогодні важливо продовжити санкції проти Росії через явне порушення Мінських домовленостей”.

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„У мене немає сумнівів, і це не моя особиста думка, що у цей момент ми повинні підтвердити нашу позицію, і йдеться не про радикалізм. Моє особисте бажання мати Росію як друга, а не ворога чи європейську проблему. Але на справді у нас немає вибору”, - наголосив він.

При цьому Туск підкреслив, що під час роботи саміту «Великої сімки» має намір отримати чітку політичну підтримку партнерів у питанні продовження санкцій проти Росії.

„У мене немає сумніву, що всі наші партнери у групі «Великої сімки» готові підтримати європейську точку зору”, - додав президент ЄР.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС 19 березня 2015 року вирішила продовжити чинність санкцій проти Росії, введених через її агресивну політику проти України, доки Москва не почне виконувати Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі.