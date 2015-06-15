Двоє колишніх прем’єр-міністрів Польщі стали радниками Фірташа

Це колишні очільники польського уряду Влодзімєж Цімошевич та Вальдемар Павляк, повідомляє Польське радіо з посиланням видання Gazeta Wyborcza.

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Нагадаємо, що Агентство модернізації України було створено Дмитром Фірташем на початку березня цього року, у той час як олігарх очікував на рішення австрійського суду щодо екстрадиції до США після звинувачення в участі у корупційних схемах та відмиванні грошей. Метою Агентства оголошена розробка планів реформ у ключових для України галузях: енергетика, самоврядування, фінансовий сектор.

Від початку співпрацю з проектом декларували знаний французький філософ Бернар-Анрі Леві, колишній єврокомісар з питань розширення Гюнтер Фергойген та колишній міністр фінансів Німеччини Пеер Штайнбрюк. Останній, щоправда, цього тижня повідомив, що припиняє співпрацю з Агентством.

Експерти від початку оцінювали, що новий проект Дмитра Фірташа має посприяти поліпшенню його репутації у ЄС та є спробою конкуренції з українським урядом за створення плану реформ.

З Агентством вже співпрацює польський колишній прем’єр Влодзімєж Цімошевич. Як він пояснює, його запросили написати проект плану боротьби з корупцією в Україні для незалежного австрійського фонду. Влодзімєж Цімошевич підкреслює, що не матиме впливу, як використовуватимуться його напрацювання. Коментуючи олігархічний статус Фірташа, польський політик зауважив, що в Україні крали практично усі, а однією з його рекомендацій для українців як раз ї є боротьба з корупцією.

Подібним чином своє рішення про співпрацю мотивує інший колишній прем’єр Польщі Вальдемар Павляк, котрий долучився до ініціативи Фірташа дещо пізніше. Він має бути радником у сфері економіки.