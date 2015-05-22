США продовжують наполягати на екстрадиції Фірташа

Про це посол США в Україні Джефрі Пайєтт написав у Twitter.

«США наполягають, що Дмитро Фірташ має бути притягнутий до відповідальності, і ми, як і раніше, закликаємо до його екстрадиції для суду», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у 125 млн євро.

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Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

На початку квітня у США йому пред'явили обвинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня цього року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.