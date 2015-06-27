Корбан: Центральна влада – пилосос, який втягує основні корупційні потоки

Про це він заявив 26 червня в ефірі програми «Шустер live», повідомляє прес-служба політика.

«Коли прийшов Порошенко, у нас знову поміняли керівників міліції, прокуратури і т. д. Я дізнався, що начальник ДАІ області за місяць, поки в країні йде війна, заробляє 200 000 доларів. У нас в області 14 МРЕВ, кожен з яких платив за 5 тисяч доларів начальнику ДАІ. І з усіх інших, починаючи з іспитів і патруля, він заробляв ще 100 000 доларів. Скинути ми його не могли. Тому, що половину цих грошей він відвозив до Києва, тому що це «квота центру». Ми не мали «карт-бланш» змінити або призначити конкурс на посаду начальника ДАІ області» - зазначив Корбан.

Він також розказав, що керуючи областю, команда Коломойського намагалася викорінити корупційні схеми на митниці, заборонивши контролюючим органам проводити перевірки та втручатися в її роботу.

«Ми викликали бізнесменів і сказали, що треба працювати «в білу». Вони: гарантуйте нам, що нас не будуть чіпати СБУ, прокуратура і так далі. І ми гарантували. І ми це зробили. Митниця почала працювати по-білому. І що вийшло? Начальника митниці швидко прибрали», - розповів Корбан.

«Ми зрозуміли, що нам не отримати підтримки від Києва. Оскільки ми не піднімаємо корупційні потоки наверх. Там це не вигідно. Київ є таким пилососом, який витягує основні корупційні потоки», - резюмував Корбан.