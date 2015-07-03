Нардеп: ГПУ підготувала подання про зняття недоторканності з Семенченка та трьох інших депутатів

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

"За нашою інформацією джерел у Генпрокуратурі, до трьох подань, які готові лежать на столі Шокіна - на мене, Дмитра Лінька та Андрія Лозового, додалося четверте подання на одного з депутатів від "Самопомочи". ... За нашою інформацією, це Семен Семенченко", - зазначив Мосійчук.

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Раніше УНІАН повідомляв, що регламентний комітет Верховної Ради прийняв рішення передати в парламент подання генерального прокурора України про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Сергія Клюєва.