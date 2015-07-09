ООН допоможе в організації пропускного режиму в зону АТО

Про це вони повідомили під час зустрічі з представниками Донецької ОДА.

Директор ПРООН в Україні Ян Томас Хіємстр та голова з питань співробітництва Представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот розповіли, що їхня програма спрямована на допомогу переселенцям та наданню їм психологічної підтримки. Багато уваги приділяється допомозі у знешкодженні замінованих територій.

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«Ще одним пріоритетним напрямком у нашій програмі є співпраця зі ЗМІ. Ми плануємо надавати їм інформацію, перевірені факти для того, щоб населення отримувало об’єктивну інформацію» - заявив голова з питань співробітництва Представництва ЄС в Україні.

"На зустрічі було розглянуто проблеми пропускного режиму. Представники ПРООН запевнили українську сторону, що будуть сприяти у вирішенні питання його оптимальної організації та звернуться з цього приводу до Міжнародної організації з міграції", - повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

Учасники міжнародної делегації підкреслили, що приділяють велику увагу питанню децентралізації влади та реформі правоохоронних органів України, вважаючи, що Донецька область може стати взірцем в цьому питанні для всієї України.

Заступник голови Донецької ОДА Віктор Андрусів заявив, що підтримує позицію представників ПРООН.

