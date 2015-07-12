Один з постраждалих у перестрілці в Мукачевому залишається в комі

Найважчий стан у 30-річного чоловіка, який отримав вогнепальне поранення голови, він перебуває в комі з учорашнього дня. Про це повідомив головний лікар Мукачівської лікарні Юрій Головчак, пише Радіо Свобода.

За даними медиків, чоловіка, який отримав кульове поранення у голову, вдалося врятувати від смерті, спочатку бійці «Правого сектору» поклали його у багажник автомобіля, вважаючи, що він помер, але лікарі із швидкої допомоги виявили ознаки життя і доправили чоловіка до медичного закладу.

Юрій Головчак нагадує, що за медичною допомогою вчора, 11 липня, звернулись одинадцять постраждалих.

"Двоє легкопоранених після отримання допомоги залишили медичний заклад. Ще одного – відправлено до відділення опікової та реконструктивної мікрохірургії обласної клінічної лікарні ім. А.Новака", – зазначає головний лікар.

Ще один правоохоронець, за словами лікаря, з пораненням одразу з місця події був відправлений до клініки управління МВС в Ужгороді.

Читайте такожСБУ пропонує озброєним представникам "Правого сектору" здатися, інакше - затримання11 липня вдень у Мукачевому виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» та людьми з оточення депутата Верховної Ради Михайла Ланя. Загинули щонайменше троє людей, поранених – близько десятка.

За версією «Правого сектору», 11 липня «сотні ошалілих від безкарності бандитів... спробували фізично знищити бійців», що належать до організації. Цих «бандитів» у «Правому секторі» пов’язують із депутатом Верховної Ради Михайлом Ланьом.

Ланьо стверджує, що стрілянині в Мукачевому передувала розмова в його кабінеті з командиром «Правого сектору» на Закарпатті та його помічником. За його словами, була «нормальна розмова, і потім почули постріл».

У Закарпатській області триває спецоперація «із блокування, роззброєння і затримання банди, яка здійснила напад на цивільний об’єкт у Мукачевому». СБУ та МВС у своїй заяві пообіцяли членам «організованого злочинного угрупування, яке 11 липня в місті Мукачевому здійснило тяжкі злочини із застосуванням зброї» об’єктивне розслідування справи.Також силовики вимагають від «незаконного збройного формування скласти зброю і здатися, усіх затриманих приготованим спецбортом буде доставлено до Києва для об’єктивного та неупередженого розслідування».

Читайте також"Правий Сектор" пояснив походження кулеметів і гранатометів, з яких стріляли у МукачевомуУвечері 11 липня на вулиці Банковій у Києві зібралися близько трьох тисяч людей проти дій правоохоронців у Мукачевому на Закарпатті, учасники акціїоголосили про безстроковий протест. Аналогічна акція відбулася також у Дніпропетровську.

Сьогодні подібні акції проходять в низці міст, зокрема Черкасах, Сумах, Одесі, Києві.