У Чернiговi міліція обшукала готельні номери членів команди Корбана

Як повідомляє прес-служба партії «УКРОП», про це заявив народний депутат Андрій Денисенко.

«Відверто кажучи, я очікував підкидання зброї та боєприпасів, оскільки новопризначений начальник міської міліції Антон Шевцов ще 10 днів тому очолював службу безпеки штабу Березенка. Але миттєва реакція і активна позиція постояльців готелю змусили правоохоронців ретируватися протягом півгодини без обтяжувальних наслідків», – повідомив Денисенко.

За його словами, мiлiцiонери дiяли на підставі «цидулки», фотокопію якої депутат розмістив на своїй сторінці у Facebook. При цьому він додав, що «для повноти картини залишилось оголосити в Чернігові АТО».

У свою чергу народний депутат Борис Фiлатов назвав подiї в Чернiговi «фарсом».

«Більше 100 міліціонерів з автоматами вломилися в готель. І нічого не знайшли! Добре, що хоч не стало розуму підкинути гранату якусь чи наркотики. Усе перевернули, порозкидали й пішли. Фарс і ганьба, які відбуваються в Чернігові, зрозумілі вже всій країні», - цитує Фiлатова прес-служба.