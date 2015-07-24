Обама висловився за збереження членства Великобританії в ЄС

Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу BBC.

"Перебування Сполученого Королівства у Європейському Союзі надає нам більшої впевненості щодо міцності трансатлантичної єдності", - заявив Обама.

Президент США наголосив, що основою цієї єдності є інститути, засновані після Другої світової війни, що, на його думку, "зробило цей світ безпечнішим та більш заможним".

Читайте такожБританія проведе референдум про внесення змін до договору ЄС"Ми хочемо пересвідчитися, що Сполучене Королівство і надалі має цей вплив", - підкреслив Обама.

Як повідомляв УНІАН, у Великій Британії до кінця 2017 року заплановано провести референдум про членство у Євросоюзі.