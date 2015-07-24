У ГПУ запевнили, що рішення Інтерполу щодо Януковича не перешкоджає слідству у його справі

Про це заявив заступник генерального прокурора України Віталій Касько, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, українська сторона дотрималася всіх необхідних процедур, щоб картка Януковича фігурувала у базі розшуку Інтерполу.

«Наскільки я розумію з позиції Інтерполу, адвокати Віктора Януковича звернулися до суду в Ліоні (водночас це досить дивно, оскільки, наскільки я розумію, суд в Ліоні не має підсудності щодо дій Інтерполу як міжнародної організації). У відповідь на це Інтерпол для подальших перевірок вирішив тимчасово зупинити, скажімо так, демонстрацію для інших країн на сайті того факту, що Віктор Янукович перебуває у міжнародному розшуку», – зазначив Касько.

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«Не можна сказати, що він знятий з міжнародного розшуку. Тому що рішення про оголошення в міжнародний розшук є. Рішення Інтерполу щодо цього є. Просто наразі червона картка невидима на сайті Інтерполу, і ними проводиться додаткова перевірка. Ми звернулися до Інтерполу і попросили надати пояснення. Сподіваємося, що найближчим часом такі пояснення надійдуть і карта з’явиться на сайті Інтерполу знову», – додав заступник генпрокурора.

На запитання, чи означають останні дії Інтерполу, що бюро наразі не координує міжнародний розшук Віктора Януковича, Віталій Касько відповів: «Якщо Віктора Януковича затримають в одній із країн-учасниць Інтерполу, ми в двосторонньому порядку будемо вирішувати питання про екстрадицію. Тобто між тим фактом, про який Ви сказали, і фактичним розшуком чи не розшуком Януковича немає прямого зв’язку».

Як повідомляв УНІАН, в Українському бюро запевнили, що Інтерпол обмежив доступ до файлу розшуку колишнього президента України Януковича тимчасово.

Нагадаємо, Янукович потрапив до списку осіб Інтерполу, які перебувають у міжнародному розшуку, 12 січня.