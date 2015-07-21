Укрбюро Інтерполу пояснило ситуацію з "припиненням" розшуку Януковича

Про це йдеться у повідомленні робочого апарату Укрбюро Інтерполу, яке опубліковане на сайті МВС.

«Згідно з останніми повідомленнями офісу з юридичних питань генерального секретаріату Інтерполу, доступ до інформації щодо міжнародного розшуку Януковича В.Ф. в обліках Генерального секретаріату Інтерполу тимчасово призупинений Комісією по контролю за файлами Інтерполу», - наголосили в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, підставою для цього стало оскарження оголошення міжнародного розшуку Януковичем та представниками його захисту.

Розгляд справи по суті запланований на наступну сесію комісії по контролю за файлами Інтерполу у вересні цього року.

Як зазначається, 9 січня 2015 року Янукович був оголошений у міжнародний розшук з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як повідомляв УНІАН, Янукович більше не перебуває у списку осіб Інтерполу, яких оголошено у міжнародний розшук.