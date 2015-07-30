КС завтра оприлюднить висновок щодо змін до Конституції в частині децентралізації

У п`ятницю, 31 липня, Конституційний суд України офіційно оприлюднить прийнятий 30 липня висновок у справі за зверненням Верховної Ради щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Основного Заокну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного суду України.

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В повідомленні йдеться, що це відбудеться о 12-й годині.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України. За це рішення проголосували 288 із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

КС 27 липня почав розгляд законопроекту про зміни до Конституції в частині децентралізації.