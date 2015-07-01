Президент презентував проект змін до Конституції в частині децентралізації (відео)
16:35, 01 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко презентував проект змін до Конституції України в частині децентралізації.
Порошенко представить проект змін до Конституції / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, захід відбувся в Адміністрації президента (вул. Банкова, 11).
Нагадаємо, проект змін до Конституції щодо децентралізації підтримали Конституційна та Венеціанська комісії.
Читайте такожГенсек Ради Європи вітає проект змін до Конституції України щодо децентралізаціїЗокрема, згідно з проектом,первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України має стати громада, причому Верховна Рада України матиме право утворювати громади, райони і області, а президент – тимчасово зупиняти повноваження голів громад.
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