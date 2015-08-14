Росія розробляла доктрину "гібридної" війни упродовж 2012-2013 років - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний військового прокурор України Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, одним з основних факторів настання тяжких наслідків у вигляді загибелі великої кількості військовослужбовців під Іловайськом було вторгнення на територію України з 23-го, 24-го серпня підрозділів збройних сил РФ чисельністю 3,5 тис. осіб.

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«Зумовлена суттєва перевага противника в кількості особового складу та військової техніки без оголошення війни», - заявив Матіос.

За його словами, Росія на території України розв’язала воєнний конфлікт за засадами «гібридної» війни. «Доктрина «гібридної» війни була розроблена в РФ протягом 2012-2013 років», - зауважив Матіос.