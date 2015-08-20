Боненбергер: "Якщо у вас стріляють, стріляйте у відповідь, не чекайте наказу"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав американський журналіст, колишній військовий, який служив в Афганістані, Адріан Боненбергер.

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Він зазначив, що в радянській військовій доктрині розробкою планів загону займався офіцер, а в американській у всіх є можливість проявити ініціативу. "Солдата, сержанта і офіцера навчають тому, що завжди краще зробити хоч щось, ніж зовсім нічого. Якщо у вас стріляють, стріляйте у відповідь, не чекайте наказу", - сказав колишній військовий.

Адріан Боненбергер сказав, що часто чує історію: росіяни і бойовики стріляють по українських позиціях, а ті чекають дозволу відкрити вогонь у відповідь. Генерали розробляли плани, але не перевіряли, наскільки вони реальні. "В результаті генерали виявилися нездатні коригувати їх у відповідності з обставинами, що призвело, зокрема, до катастрофи під Іловайськом", - сказав він.

Колишній військовий підкреслив, що наймогутніша зброя України - добровольчі батальйони, більшість яких увійшла в Національну гвардію, але не підкоряються тим формальним процедурам, до яких звик супротивник. "Їх сержанти - це солдати з реальним бойовим досвідом, їх офіцери - це сержанти, які заслужили повагу своїх бійців. Вони, не вагаючись, будуть стріляти у відповідь", - зазначив Адріан Боненбергер.

Повний текст інтерв'ю Адріана Боненбергера читайте у випуску журналу "Новое время" 21 серпня.