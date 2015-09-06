Екс-депутат Марков має намір судитися з українським бюро Інтерполу - ЗМІ

Як передає ТАСС, про це Марков заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

"Україна повинна надати якісь документи, на підставі яких мене заарештували. Але, я так розумію, що документів у них просто немає. Я зараз звернувся в суд на дії українського Інтерполу. Це серйозна міжнародна організація, яка створена для боротьби зі злочинністю, а не для зведення політичних рахунків України. Я думаю, ця історія матиме продовження", - сказав Марков.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні Марков звинувачується за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень) за побиття в Одесі в 2007 році учасників мітингу проти встановлення пам'ятника Катерині II.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 р. Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

Марков зник з поля зору правоохоронців 4 листопада 2014 р. В грудні 2014 року МВС України оголосило його в розшук.

12 серпня 2015 р. Маркова затримали в італійському Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. Через два дні місцевий суд його заарештував.

Пізніше суд Генуї змінив Маркову запобіжний захід, перевівши його з в'язниці під домашній арешт з носінням електронного браслета.