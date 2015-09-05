Азаров заявив, що екс-депутата Маркова відпустили з в’язниці в Італії

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав колишній прем'єр-міністр Микола Азаров. "Сьогодні нарешті італійське правосуддя виконало рішення суду і звільнило з в'язниці відомого українського опозиційного діяча, члена Комітету порятунку України Ігоря Маркова", - заявив Азаров.

Читайте такожЕкс-нардепа Маркова звільнять з-під варти, відправивши під домашній арешт - депутатЗа його словами, Марков «налаштований на продовження своєї політичної діяльності".

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня екс-нардепа, лідера партії «Родина» Маркова затримали в італійському Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу. Через два дні місцевий суд його заарештував.

Пізніше суд Генуї змінив Маркову запобіжний захід, перевівши його з в'язниці під домашній арешт з носінням електронного браслета. Проте екс-депутат залишався під вартою, оскільки в Італії для нього не вистачило електронного браслета.

Тим часом Мін'юст України передав Італії документи для екстрадиції Маркова.

В Україні Марков обвинувачується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень") за побиття в Одесі 2007 року учасників мітингу проти встановлення пам'ятника Катерині II.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

Марков зник з поля зору правоохоронців 4 листопада 2014 року. У грудні 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук.