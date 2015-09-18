Гройсман хоче спростити процедуру позбавлення депутатів недоторканності

Як повідомили УНІАН у прес-служба Верховної Ради, про це спікер сказав, виступаючи під час засідання Національної ради реформ під головуванням президента України.

Гройсман повідомив, що законопроект щодо внесення змін до Конституції України у частині обмеження депутатської недоторканності перебуває на розгляді у профільному Комітеті з питань правової політики та правосуддя.

Разом з тим голова Верховної Ради вважає за потрібне спростити процедуру позбавлення недоторканності, «оскільки процедура, яка передбачена законом, настільки важка, що може займати тижні».

«Наприклад, якщо є реальні докази злочину, треба це вирішувати негайно, брати народного депутата під контроль, аби він нікуди не зник, і таким чином дуже швидко усі почнуть зрозуміти, що відповідальність дуже близько», - наголосив він.

Читайте такожУ Авакова анонсували позбавлення недоторканності ще кількох депутатів

«Тому я запропоную депутатам варіант рішення, при якому процедура зняття буде дуже швидкою: є подання, ми маємо швидко розглянути, прийняти рішення, взяти народного депутата під контроль, і далі має проявити свою ефективність правоохоронна система, - наголосив він. - Але тут потрібна і відповідальність сторони обвинувачення, щоб цей механізм не перетворився на переслідування».

Раніше, сказав він, за депутатським імунітетом, недоторканністю «могли сховатися за будь-який злочин». Вчорашнє голосування за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Ігоря Мосійчука, наголосив Гройсман, дозволило «зробити перший крок у боротьбі з корупцією всередині парламенту».

Разом з тим заявив Гройсман, «якщо ми не будемо демонструвати підхід щодо реальної боротьби з корупцією незалежно від партійної належності, статусу й іншого, вчорашній крок не принесе необхідної користі».

«Якщо ми говоримо, що ми боремося з корупцією, то, напевно, немає такої людини, яку б корупція просто не «дістала», оскільки вона заважає жити і вбиває нашу державу», - заявив він.

Голова Верховної Ради наголосив, що для боротьби з корупцією парламент ухвалив «серйозну законодавчу базу», що, за його словами, теж є свідченням того, що більшість парламентаріїв сповідують державницьку позицію і готові приймати відповідні рішення.

Гройсман також наголосив на важливості виключення корупційних загроз.

Він поінформував про створення у парламенті робочої групи під головуванням першого заступника голови Верховної Ради Андрія Парубія, яка координує роботу профільних комітетів у частині розширення антикорупційної законодавчої бази. На думку керівника парламенту, необхідно, зокрема, скасувати або обмежити на законодавчому рівні такого запобіжного заходу, як застава, у разі скоєння корупційних злочинів.