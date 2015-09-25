Порошенко і Путін не будуть проводити двосторонню зустріч в Парижі

Окремої зустрічі з президентом України Петром Порошенком не буде, заявив помічник російського президента Юрій Ушаков, повідомляють РИА Новости. "Крім переговорів в "нормандському" форматі, який буде складатися з самих переговорів і робочого ланчу лідерів, заплановані і дві двосторонні зустрічі з Меркель і Олландом", - деталізував він.

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При цьому Юрій Ушаков негативно відповів на запитання, про те чи відбудеться двостороння зустріч Володимира Путіна і Петра Порошенка. "Ні, зустріч не планується. Мається на увазі, що президенти будуть щільно спілкуватися в ході переговорів по лінії "нормандського" формату", - уточнив помічник президента Росії.

За його словами, попередньо можна орієнтуватися на те, що зустрічі Володимира Путіна з ФрансуаОлландом і Ангелою Меркель відбудуться до саміту в "нормандському" форматі, однак програма знаходиться на стадії узгодження.