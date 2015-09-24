Меркель: Асад має бути залучений в переговорів щодо Сирії
08:22, 24 вересня 2015Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи на саміті ЄС, сказала, що сирійський президент Башар Асад повинен бути залучений в переговори по врегулюванню конфлікту в Сирії.
REUTERS
За її словами, у мирному процесі повинні брати участь США, Росія і ключові регіональні держави, включаючи Іран та Саудівську Аравію, повідомляє Російська служба ВВС.
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Минулого тижня Сполучені Штати відкинули заклик президента Росії Володимира Путіна співпрацювати з Асадом, щоб здобути перемогу над ісламістськими групами в Сирії і Іраку.
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