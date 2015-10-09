У Раді з'явилося три нових депутатських об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед завершенням сьогоднішнього засідання парламенту повідомила заступник голови ВР Оксана Сироїд.

Читайте такожУ Раді створено міжфракційні об'єднання "Контрабанда-стоп" та "Південь України"

Так, створено об'єднання "Народний контроль", головою якого обраний Дмитро Добродомов (позафракційний).

Крім того, створено депутатське об'єднання "Карпати". Його очолила народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Оксана Юринець.

Читайте такожУ Раді створили два міжфракційних об'єднання, які очолив Ярош

Також створено міжфракційне депутатське об'єднання "Адвокація України", головою якого обрано депутата від "Народного фронту" Георгій Логвинський.