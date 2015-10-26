ОПОРА зафіксувала черги після завершення голосування на 1,7% виборчих дільницях

При цьому, в ОПОРІ зазначають, що тоді як в Одесі і Дніпропетровську черги спостерігалися на 3% і 2,6% дільниць відповідно, в Харкові – на 2,2% виборчих дільниць, передає Радіо Свобода.

Спроби видавання виборчих бюлетенів без законних підстав (наявності паспорта) мали місце на 4,1% виборчих дільниць по всій Україні (станом на 12:00 і 16:00 таких випадків фіксувалося на 7,2% і 4,6% дільниць відповідно), ще більш позитивною є тенденції до зменшення такий порушень в містах Одесі, Дніпропетровську і Харкову, де видача бюлетенів без паспортів зафіксована на менше ніж 1% виборчих дільниць станом на 20:00, в той час станом на 16:00 такі порушення були виявлені 7,2% дільниць в Дніпропетровську, 6,2% – в Одесі і 3,2% – в Харкові.

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Випадки порушень таємниці голосування станом на 20:00 виявлені на 2,4% дільниць (станом на 12:00 цей показник становив 2,6%). Однак в Дніпропетровську і Одесі такі порушення фіксувалися спостерігачами значно частіше – на 4,7% і 4,1% виборчих дільниць відповідно, в Харкові на 1,7% дільниць було виявлено порушення таємниці голосування.

В останні години голосування дещо зросла кількість виявлених на дільницях випадків фотографування бюлетенів – з 0,4% (станом на 16:00) до 1,1% (станом на 20:00) по Україні.

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Як повідомляв УНІАН, громадянська мережа ОПОРА зафіксувала 1052 порушення до моменту закриття дільниць.