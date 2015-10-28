У Павлограді другий тур виборів повинен бути, – член ЦВК

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Магера.

Він нагадав, що відповідно до частини 7 статті 2 закону України «Про місцеві вибори» інформація про кількість виборців, виборчу адресу яких віднесено до території кожного міста, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори міського голови відповідно до частин 4 та 5 цієї статті, оприлюднюється ЦВК на її офіційному веб-сайті, а також у загальнодержавних та/або відповідних місцевих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 5 днів до дня початку виборчого процесу відповідних чергових, позачергових місцевих виборів станом на 1-е число поточного місяці.

Читайте такожУКРОП вимагає від президента задовольнити право мешканців Павлограда на вільний вибір влади

«Отже, в газеті «Голос України» (номер 160 від 1 вересня 2015 року) станом на 1 серпня було офіційно оприлюднено інформацію про кількість виборців, виборчу адресу яких віднесено до території кожного міста, а також про виборчу систему, за якою проводяться вибори міського голови на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів 25 жовтня 2015. Так, в місті Павлограді вказано 90 тис. 295 виборців, і це місто віднесено до тієї категорії 35 міст, де міські голови обираються за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості (двотуровою системою)», – написав Магера.

Читайте такожПід ЦВК триває мітинг УКРОПу проти скасування другого туру виборів мера у Павлограді

«На жаль, Центральна виборча комісія на засіданні 27 жовтня своєю постановою затвердила роз'яснення, за якими під час одного виборчого процесу може змінюватись виборча система на виборах міського голови – з мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості (двотурової системи) на мажоритарну систему відносної більшості (однотурової). У своїй практиці доводилось бачити різне, але, як з'ясувалось, не все... Моя позиція з цього питання залишається незмінною. Безвідносно до прізвищ кандидатів і назв політичних сил», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, член ЦВК Олександр Шелестов заявив на засіданні комісії, що другий тур виборів мера Павлограда не може відбутися, бо у протоколі територіальної виборчої комісії вказано, що у місті проживає менше як 90 тис. виборців.

Читайте такожКорбан закликав патріотів підтримати Євгена Тєрєхова у боротьбі з ЦВК

У зв’язку з цим Шелестов заявив, що "підстави для прийняття рішення про проведення повторного голосування відсутні".

Цей проект рішення ЦВК підтримали 9 членів комісії, проти - 1, утримались - 3.