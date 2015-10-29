РФ переселяє в окупований Крим жителів Тули, Архангельська і Астрахані - Джемілєв

Про це заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський і член комітету Мустафа Джемілєв.

Логвинський зазначив, що зараз спільно з правозахисниками в Криму фіксується дуже багато порушень Женевської конвенції. "Вони переселяють людей. Вони завозять зараз так званих російських громадян назад у Крим, щоб змінити думку", - сказав він.

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У свою чергу Джемілєв висловив думку, що "політика Росії зараз приблизно така ж, як була під час першої окупації". "Вони створювали умови, які змушують корінне населення покидати територію Криму, і в той же час в масовому порядку завозили росіян з внутрішніх областей Росії", - сказав він і додав, що "те ж саме приблизно спостерігається зараз".

Джемілєв зазначив, що мова йде про переселення людей, зокрема, з Тули, Архангельська і Астрахані.

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"Багато з них – сім'ї військовослужбовців. Їм видають там земельні ділянки на дуже пільгових умовах, а потім ще якусь допомогу для того, щоб вони будували житло", - сказав депутат.

За словами Джемілєва, територія окупованого Криму практично закрита для моніторингу з прав людини для всіх незалежних міжнародних організацій.

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