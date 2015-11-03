Рада вводить штрафи для роботодавців за звільнення призваних на військову службу

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу» (реєстраційний номер 2035а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України. Ними передбачено, що недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Також внесено зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими посилюється відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства України. Ними передбачено, що порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»–тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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В пояснювальній записці зазначається, що відбуваються масові порушення закону, який спрямований на підвищення захисту трудових прав працівників, яким відповідно до законів України встановлені гарантії та пільги у разі, коли вони залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Аналіз звернень працівників свідчить про масові порушення їх прав, зокрема, працівників звільняють з роботи, своєчасно не виплачують заробітну плату», - сказано в ній.