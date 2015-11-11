Порошенко: завершилося тестування кандидатів на посаду антикорупційного прокурора

Про це повідомив президент Петро Порошенко на зустрічі з новообраними міськими головами.

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"Наскільки мене поінформували, вже завершилося тестування антикорупційних прокурорів - кандидатів на посаду антикорупційного прокурора", - сказав він.

Петро Порошенко наголосив, що 1 грудня антикорупційний прокурор має вже розпочати роботу.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент заявив, що не пізніше 30 листопада має бути призначено антикорупційного прокурора.

Водночас Петро Порошенко запевнив, що не знає, хто буде антикорупційним прокурором.

2Але я точно знаю, що цей антикорупційний прокурор повинен мати довіру суспільства", - наголосив Петро Порошенко.

За його словами, 1 грудня всі антикорупційні справи мають бути забрані з Генеральної прокуратури, і цим повинно займатися Антикорупційне бюро.