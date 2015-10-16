Скандальний екс-прокурор Корнієць запевняє, що вилучені діаманти були дрібними і дешевими

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "2+2", передає ТСН.

"Було [вилучено] 102 діаманти загальною вагою 4,5 карати. Це приблизно 2 грами. Вони дуже дрібні і дешеві. Експерти за дорученням слідства оцінили ці діаманти в 701 долар США", - заявив Корнієць.

Також, за його словами, під час обшуку у нього вдома правоохоронці вилучили лише 5 тисяч євро, а не сотні тисяч доларів, як повідомлялося раніше. Корнієць каже, що не було в нього і наркотиків.

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"Суми 500 тисяч доларів, наркотики і таке інше — це була маніпуляція. У мене вдома було знайдено власних заощаджень 5 тисяч євро. Ніяких сотень тисяч доларів не було", - запевнив Корнієць.

При цьому екс-прокурор не зміг пояснити, звідки в нього чотири квартири і три машини, а також де він взяв 350 тисяч гривень на сплату кредиту при зарплатні, як зізнався сам Корнієць, у 7-8 тисяч гривень на місяць.

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Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. доларів, а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. 31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.

16 липня генпрокурор Віктор Шокін звільнив Шапакіна та Корнійця з органів прокуратури.

21 липня Апеляційний суд Києва зберіг Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту та змінив право внесення застави у розмірі 6,4 млн грн.