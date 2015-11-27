У Раді зареєстрували проект постанови про відставку Абромавичуса

Відповідний проект постанови під номером 3537 опубліковано на сайті парламенту.

Автором документу є народний депутат, член комітету з питань економічної політики Віктор Бондар. Інших подробиць не зазначається.

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Сам Абромавичус не коментував наразі ситуації, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Олег Барна (фракція партії “Блок Петра Порошенка”) заявив, що розпочато збір підписів під проектом постанови щодо висловлення недовіри Кабінету міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком.