У Раді зареєстрували проект постанови про відставку Абромавичуса
01:34, 27 листопада 2015Політика
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У Верховній Раді в четвер, 26 листопада, зареєстровано проект постанови про звільнення Айвараса Абромавичуса з посади Міністра економічного розвитку і торгівлі.
У Раді зареєстрували проект постанови про відставку Абромавичуса / Фото УНІАН
Відповідний проект постанови під номером 3537 опубліковано на сайті парламенту.
Автором документу є народний депутат, член комітету з питань економічної політики Віктор Бондар. Інших подробиць не зазначається.
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Сам Абромавичус не коментував наразі ситуації, повідомляє Радіо Свобода.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Олег Барна (фракція партії “Блок Петра Порошенка”) заявив, що розпочато збір підписів під проектом постанови щодо висловлення недовіри Кабінету міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком.
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