У фракції БПП збирають підписи за висловлення недовіри уряду
Народний депутат України Олег Барна (фракція партії “Блок Петра Порошенка”) заявив, що розпочато збір підписів під проектом постанови щодо висловлення недовіри Кабінету міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Барна заявив сьогодні на брифінгу.
В той же час на уточнююче запитання УНІАН, чи це є його особиста ініціатива, чи ініціатива фракції БПП, Барна відповів: “Це безпосередньо моя точка зору і тих людей, які мене підтримують”.
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Він наголосив, що вчора було розпочато збір підписів і за відставку уряду уже підписалося 9 народних депутатів. При цьому депутат нагадав, що для реєстрації проекту постанови необхідно мінімум 150 підписів.
На брифінгу Барна підкреслив, що заяву Яценюка, що в разі відставки уряду і його відставки, фракція “Народний фронт” вийде з коаліції, не можна розцінювати інакше “як шантаж”. Барна зазначив: “Поведінка ця нагадую, вибачте, стару повію, яка нінащо не здатна, але вимагає кращої роботи і грошей”.
При цьому Барна додав: “Арсенію Яценюку я би порадив просто як мужику достойно покинути посаду і відповідно дати можливість працювати новому уряду для збереження коаліції”.
“Досить гвалтувати країну і народ своєю бездарністю”, - сказав Барна.