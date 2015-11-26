У фракції БПП збирають підписи за висловлення недовіри уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Барна заявив сьогодні на брифінгу.

В той же час на уточнююче запитання УНІАН, чи це є його особиста ініціатива, чи ініціатива фракції БПП, Барна відповів: “Це безпосередньо моя точка зору і тих людей, які мене підтримують”.

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Він наголосив, що вчора було розпочато збір підписів і за відставку уряду уже підписалося 9 народних депутатів. При цьому депутат нагадав, що для реєстрації проекту постанови необхідно мінімум 150 підписів.

На брифінгу Барна підкреслив, що заяву Яценюка, що в разі відставки уряду і його відставки, фракція “Народний фронт” вийде з коаліції, не можна розцінювати інакше “як шантаж”. Барна зазначив: “Поведінка ця нагадую, вибачте, стару повію, яка нінащо не здатна, але вимагає кращої роботи і грошей”.

При цьому Барна додав: “Арсенію Яценюку я би порадив просто як мужику достойно покинути посаду і відповідно дати можливість працювати новому уряду для збереження коаліції”.

“Досить гвалтувати країну і народ своєю бездарністю”, - сказав Барна.