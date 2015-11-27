Коаліція повинна заслухати звіт кожного міністра - нардеп

На цьому наголосив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в ефірі телеканалу "112 Україна". "Треба обговорити роботу кожного міністра. Відповідальність за дії Уряду лежить не лише на Прем'єр-міністрі, а й на кожному міністрові, якого делегували фракції коаліції", - наголосив Бурбак.

Він також зазначив, що Прем'єр-міністр часто зустрічається з представниками громадськості і звітує перед ними про роботу Уряду.

"Давайте звітувати конкретними справами: національна поліція є. Була відновлена з нуля українська армія - вперше бюджетом було передбачено 5% ВВП витрат на обороноздатність країни. Було відновлено роботу вітчизняних оборонних підприємств", - сказав Максим Бурбак.