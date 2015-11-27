Коаліція повинна заслухати звіт кожного міністра - нардеп
14:46, 27 листопада 2015Політика
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Під час звіту Уряду в парламенті необхідно заслухати звіт кожного міністра, якого делегували фракції коаліції.
Давайте звітувати конкретними справами - депутат / УНИАН
На цьому наголосив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в ефірі телеканалу "112 Україна". "Треба обговорити роботу кожного міністра. Відповідальність за дії Уряду лежить не лише на Прем'єр-міністрі, а й на кожному міністрові, якого делегували фракції коаліції", - наголосив Бурбак.
Він також зазначив, що Прем'єр-міністр часто зустрічається з представниками громадськості і звітує перед ними про роботу Уряду.
"Давайте звітувати конкретними справами: національна поліція є. Була відновлена з нуля українська армія - вперше бюджетом було передбачено 5% ВВП витрат на обороноздатність країни. Було відновлено роботу вітчизняних оборонних підприємств", - сказав Максим Бурбак.
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