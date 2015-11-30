Порошенко обговорив з прем'єром Австралії питання трибуналу щодо МН17

Про це йшлося під час їх зустрічі у Парижі, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, співрозмовники приділили особливу увагу координації спільних зусиль з реалізації ініціативи Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України щодо заснування міжнародного трибуналу з метою притягнення до відповідальності винних у злочинах, пов'язаних з катастрофою літака рейсу MH17 Malaysia Airlines.

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"Україна і надалі буде сприяти триваючому зараз кримінальному розслідуванню, а також зробить все від неї залежне для покарання винних у цій трагедії", – підкреслив Порошенко.

Президент України подякував Австралії за чітку і незмінну позицію щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також за надану в цьому зв'язку практичну допомогу.

Співрозмовники домовилися про активізацію торговельно-економічного співробітництва. Президент також запросив прем'єр-міністра Австралії відвідати Україну з візитом.

17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

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Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала право вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".