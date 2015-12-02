Аваков розповів про кримінальні справи, безпосередньо пов'язані з Фірташем

Національна поліція України розслідує дві кримінальні провадження, безпосередньо пов'язаних з Дмитром Фірташем.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що поліція розслідує дві справи: стосовно групи компанії ОЅТСНЕМ Дмитра Фірташа за ст. 191 ч. 5 КПК України щодо нанесення збитків державі в сумі 5,742 млрд грн і відносно колишніх керівників НАК "Нафтогаз України", посадових осіб Кабінету Міністрів та компанії "РосУкрЕнерго АГ" Дмитра Фірташа, підозрюваних у змові і нанесенні збитків державі Україна шляхом списання з державної компанії на користь "Росукренерго АГ" 11 млрд м3 газу і 1,1 млрд. м3 газу у вигляді штрафних санкцій.

Читайте такожФірташ відклав повернення до України через "політичні переслідування"

"За підсумками запланованих слідчих дій слідчі приймуть відповідні процесуальні рішення щодо всіх фігурантів, в тому числі в рамках відповідних звернень до суду", - заявив Аваков.

Також він зазначив, що Національною поліцією України порушено провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку "Надра", гарантованого особисто Дмитром Фірташем.

"Дмитро Фірташ обґрунтовано підозрюється, що маніпулюючи, в тому числі публічно, особистої гарантією в сумі до 5 млрд гривень - організував отримання кредиту рефінансування НБУ для банку "Надра", не забезпечив використання цих коштів на стабілізацію ситуації, а навпаки вивів ці кошти на пов'язані з ним компанії", - написав Аваков.

Він підкреслив, що в результаті цих дій банк "Надра" не повернув НБУ кредит рефінансування, Фірташ не здійснив виплат по гарантії, чим завдав прямий збиток Національному банку України. Ці ж дії призвели до неплатоспроможності банку і втрати накопичень десятками тисяч громадян України.

Таким чином, Фірташ і пов'язані з ним особи підозрюються у скоєнні злочинів за ст. 191 ч. 5 КПК України в нанесенні шкоди в особливо великих розмірах з мірою покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Читайте такожМВС обіцяє затримати Фірташа в разі прибуття до України

"В рамках цього провадження МВС і Національна поліція України домовилася з ФБР США, в рамках міжнародного правового доручення, щодо залучення експертів ФБР до роботи над матеріалами справи, так як ряд сумнівних фінансових операцій проводилися з використанням банків США", - повідомив Аваков.

Він запевнив, що щодо даного виробництва йдуть слідчі дії і як тільки будуть можливі прямі процесуальні дії з Фірташем, слідство перейде в значно більш інтенсивну фазу забезпечення своїх можливостей.