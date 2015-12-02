Більшість законів Рада приймає з порушенням регламенту - ОПОРА

Про це сказав аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Він зазначив, що це не тільки свідчить про зневагу до законодавчих вимог, але і безпосередньо впливає на якість прийнятих законів в Україні.

За його словами, український парламент VIII скликання порівняно з попереднім скликанням працює "більш інтенсивно".

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"Ключовим досягненням парламенту нинішнього скликання ми вважаємо забезпечення інституційної незалежності Верховної Ради у трикутнику взаємодії між нею, президентом і Кабінетом міністрів", - підкреслив він.

При цьому експерт додав: "За нашими підрахунками, 78% всіх законодавчих актів, розглянутих результативно ВР за рік діяльності, належали до законодавчої ініціативи народних депутатів і, власне, депутатський корпус продемонстрував здатність бути ключовим гравцем у формуванні правового простору".

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Клюжев відзначив, що президентські ініціативи в основному отримували підтримку у ВР, незважаючи на досить "конфліктні взаємини всередині депутатського корпусу, зокрема, коаліції".

За його словами, 58 законопроектів, внесених до парламенту президентом, були результативно проголосовані. У той же час аналітик зазначив, що депутатським корпусом були підтримані тільки 33% урядових законопроектів.