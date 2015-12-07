Жванія пояснив, чому Саакашвілі не може бути прем'єр-міністром України

Колишній глава комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія заявив, що чинний губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі не може зайняти пост прем'єр-міністра.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я можу сказати наступне. Михаїл Саакашвілі не може бути прем'єр-міністром України. Тому що він не українець. В Україні прем'єр-міністром повинен бути українець. Не тому що він грузин, а тому що він тут не виріс, він тут не працював, він тут не прожив", - заявив Жванія.

На питання, як він оцінює ймовірність призначення Саакашвілі прем'єр-міністром, він відповів:

"Я вважаю його появу тут кітчем. Його можливість стати прем'єр-міністром – це буде не в адекватному політичному полі..."

Зазначимо, раніше Давид Жванія також заявив, що спонсорував президентську кампанію Михаїла Саакашвілі в Грузії.