Україна готова до відвертого діалогу про польсько-українське історичне минуле – Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Під час зустрічі з президентом Польщі ми не обійшли увагою наше історичне минуле. Українська сторона готова до відвертого, конструктивного діалогу з питань нашої спільної історії», - зазначив глава держави.

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«Ми домовилися, що цей діалог буде проходити в рамках консультативного комітету, і ми вітаємо активізацію співпраці між українським та польським інститутами національної пам'яті», - додав Порошенко.

«Хочу підкреслити, що, віддаючи глибоку шану жертвам трагічних сторінок, загальний обов'язок України та Польщі - забезпечити їх нащадкам мирне сьогодення і дружнє, щасливе майбутнє», - підкреслив президент України.