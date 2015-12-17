Порошенко: співпраця з НАТО - серед першочергових питань зміцнення оборони України

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час відвідування в рамках візиту в Бельгію штаба верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та штабу Сил спеціальних операцій НАТО, яке стало першим таким візитом президента України.

Глава української держави провів зустріч з командувачем Збройними силами США в Європі, верховним головнокомандувачем збройних сил НАТО у Європі генералом Філіпом Брідлавом за участю начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, інших представників українського уряду та представників штабу верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі.

Президент наголосив на винятково важливому значенні співпраці з США і НАТО для посилення оборонних можливостей України, необхідних для ефективної протидії триваючій російській агресії і гібридним викликам.

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"Для України співпраця з НАТО – це одне з першочергових питань для зміцнення оборони країни", - сказав Порошенко.

Президент також висловив вдячність за послідовну політичну підтримку та практичну допомогу, яка надається Україні американською стороною та іншими державами-членами Альянсу, зокрема спільні навчання в Яворові і навчання Сил спеціальних операцій у Хмельницькому.

Глава держави поінформував Брідлава про безпекову ситуацію на Донбасі, військові загрози з боку Росії і провокаційні дії контрольованих нею бойовиків.

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Президент України також обговорив питання розвитку співробітництва з НАТО в оборонній сфері, зокрема, залучення практичної допомоги Альянсу до реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО, продовження програм спільних навчань, посилення оборонного потенціалу Збройних сил України та підвищення рівня підготовки українських військовослужбовців.

Брідлав високо оцінив існуючий рівень взаємодії з Україною. Він підтвердив готовність НАТО надавати посильну допомогу з метою протистояння сучасним викликам, які стоять перед українською державою, і підкреслив необхідність повного виконання Росією Мінських домовленостей.