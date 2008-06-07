У Єдиному Центрі замислилися про партії, секти та тимчасові проекти

Одним з головних завдань партії «Єдиний центр» є реальне приведення України до Європи і до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на установчих зборах івано-франківської обласної організації «Єдиного Центру» повідомив член президії партії, народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ.

За його словами, це одне із шести головних завдань партії.

«Про це потрібно відверто говорити», - зауважив народний депутат України, - «і цього не потрібно боятися. Маємо думати про національну парасольку від зовнішніх загроз».

М.ПОЛЯНЧИЧ наголосив, що «Єдиний Центр» буде ідеологічною партією. На його думку, нині в Україні окрім КПУ нема ідеологічних партій. Він вважає, що партії, які створювались під особу, не мають майбутнього.

«Партія, яка створена під особу – це вже не партія. Це або секта, або тимчасовий політичний проект. Ми хочемо, щоб «Єдиний Центр» був ідеологічним і за суттю, і практично». За його словами, це буде правоцентристська ідеологія. Він також повідомив, що ЄЦ працюватиме над посиленням президентської форми правління. Народний депутат вважає, що для об’єднання України, яку «політики розділили», потрібно «відкинути усі політичні ярлики».

«Ми за реальний порядок в державі», - підкреслив політик. «Тому пора поставити край всім питанням, які заважають розвиткові держави», - наголосив М.ПОЛЯНЧИЧ .