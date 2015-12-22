Рада вирішила розглянути питання виборів у Кривому Розі завтра об 11:00

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 з 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова парламенту Володимир Гройсман зазначив, що це питання розглядатиметься разом із законопроектом про відкликання депутатів місцевих рад.

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Перед цим народні депутати не підтримали пропозицію розглядати питання виборів мера Кривого Рогу сьогодні.

За таке рішення проголосували лише 203 депутати при мінімально необхідних 226.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, близько 30 депутатів з фракції "Самопоміч" та інших депутатів заблокували трибуну, вимагаючи призначити нові вибори міського голови Кривого Рогу.

Ряд політичних сил вважають перемогу у другому турі виборів мера 15 листопада представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула сфальсифікованою, і відповідно, вважають переможцем виборів представника "Самопомочі" Юрія Милобога.