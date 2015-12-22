"Самопоміч" блокувала трибуну ВР, вимагаючи перевиборів у Кривому Розі

Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни збиралось близько 30 народних депутатів — вся фракція "Самопоміч", а також позафракційні, зокрема Володимир Парасюк, Юрій Левченко та депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

У ложі для помічників народних депутатів кілька осіб у камуфляжній формі тримають українські прапори, на одному з яких написано "Кривбас", при цьому люди скандують: "Кривий Ріг!". Також активісти тримають прапори міста Кривий Ріг.

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У даний час депутати розглядають питання щодо направлення до Конституційного суду України для отримання висновку проекту змін до Конституції в частині правосуддя.

"Самопоміч" заявила, що не голосуватиме за направлення змін до Основного Закону, як і за інші питання, доки ВР не розгляне питання щодо виборів в Кривому Розі.