"Самопоміч" блокувала трибуну ВР, вимагаючи перевиборів у Кривому Розі
Народні депутати від "Самопомочі", інших фракцій та позафракційні блокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи призначити дату виборів міського голови Кривого Рогу.
Як передає кореспондент УНІАН, біля трибуни збиралось близько 30 народних депутатів — вся фракція "Самопоміч", а також позафракційні, зокрема Володимир Парасюк, Юрій Левченко та депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.
У ложі для помічників народних депутатів кілька осіб у камуфляжній формі тримають українські прапори, на одному з яких написано "Кривбас", при цьому люди скандують: "Кривий Ріг!". Також активісти тримають прапори міста Кривий Ріг.
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У даний час депутати розглядають питання щодо направлення до Конституційного суду України для отримання висновку проекту змін до Конституції в частині правосуддя.
"Самопоміч" заявила, що не голосуватиме за направлення змін до Основного Закону, як і за інші питання, доки ВР не розгляне питання щодо виборів в Кривому Розі.