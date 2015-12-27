Правоохоронці хочуть забрати Корбана в інший зал

Правоохоронці хочуть забрати Корбана в інший зал, захист заявляє про порушення принципу безперервності судового процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, у суді відбувається штовханина. Читайте такожКупрій: Лікарі діагностували тахікардію у Корбана, але співробітники СБУ не дають його вивезти до лікарні Правоохоронці намагаються силою вивезти Корбана. Депутати, присутні в залі, намагаються цьому перешкодити. Представник групи спецпризначення "Альфа" вимагає присутніх покинути залу суду, або силовики змусять усіх вийти. Дисидент Степан Хмара закликає правоохоронців не вчиняти злочин. Представники суду заявляють, що судове засідання у закритому режимі слухатиметься у іншій судовій залі. Наразі доступ до Корбана перекритий депутатами та прихильниками партії "УКРОП". До Корбана пропустили лікаря швидкої медичної допомоги.

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