У Путіна відмовляються їхати на сесію ПАРЄ, якщо "не буде перспектив скасування санкцій"

Делегація РФ має намір повернутися до участі в сесіях ПАРЄ, коли будуть скасовані "антиросійські санкції". Про це заявив голова російської делегації, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков.

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"Ми повернемося в ПАРЄ тоді, коли будуть серйозні перспективи нашої повноцінної та рівноправної участі в роботі цієї організації. Якщо ми прийдемо до висновку, що такі перспективі не складаються до початку наступного року, то делегація РФ не буде брати участь у січневій сесії ПАРЄ", - цитує Пушкова "ТАСС".

Разом з тим, Пушков обмовився, що "ще остаточного рішення не прийнято" і "воно буде прийняте ближче до сесії".

За підсумками року Пушков констатував, що "з ПАРЄ збереглися ті відносини, які склалися в 2014 році, тобто ніяких відносин".

За його словами, це пов'язано з відсутністю "виразних сигналів" від більшості в ПАРЄ, що вони хочуть "повернути" РФ, і санкційної політикою, якої дотримується більшість в організації: "До нас надходили сигнали протягом останніх двох-трьох місяців, що в ПАРЄ хотіли б відновити контакти заради нашого повернення. Сигнали досить невиразні. Ніяких серйозних пропозицій в рамках відновлення діалогу на базі зобов'язань, що санкції будуть скорочені або скасовані взагалі, нам не давали, і знову пропонували діалог в умовах санкцій".