“Наша Україна” ухвалила ввійти до Коаліції національної єдності

Фракція “Наша Україна” ухвалила рішення увійти до складу Коаліції національної єдності.

Про це повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.

Зокрема, за її словами, більше трьох годин тривало засідання фракції “Наша Україна” в парламенті, на якому розглядалося два питання – входження фракції до Коаліції національної єдності та підтримка або непідтримка кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді прем’єр-міністра, повідомляє прес-служба “Нашої України”.

“Щодо входження фракції до Коаліції національної єдності була дуже жвава дискусія, – розповіла Т.МОКРІДІ. – В результаті більшістю голосів було ухвалено рішення увійти до складу Коаліції”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні меморандум про створення коаліції в новому форматі підписали лідери парламентських фракцій Партії регіонів і "Нашої України".

"Незабаром до цього меморандуму приєднаються лідери інших фракцій", - сказав журналістам заступник голови фракції "Наша Україна" Роман ЗВАРИЧ.