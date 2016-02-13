Порошенко розповів про "альтернативну Європу" на чолі з Путіним
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія намагається створити «альтернативну Європу» зі своїми «альтернативними цінностями» - нетерпимістю та неповагою до прав людини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у ході президентських дебатів під час Мюнхенської конференції з безпеки.
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«Нічого немає важливішого за безпеку, і кожного року ця проблема стає дедалі важливішою. У нас існує досить великий виклик, і що є найбільшою загрозою для нас всіх. європейців – це альтернативна Європа з альтернативними цінностями», - заявив Порошенко.
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«Ізоляціонізм, нетерпимість, неповага до прав людини - це альтернативна Європа, яка має сьогодні свого лідера - Володимира Путіна», - додав президент України, зазначивши, що «ця альтернативна Європа має своїх солдатів, це солдати проросійської європейської армії».