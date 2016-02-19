Корбан буде балотуватися в Раду

Представники УКРОПу візьмуть участь у перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних та міських голів 27 березня 2016 року та виборах міського голови Кривого Рогу. Відповідні рішення були ухвалені 19 лютого під час VII з'їзду партії у Києві, участь в якому взяв 161 делегат.

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Кандидатом від партії УКРОП на виборах криворізького міського голови був обраний куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник. «Ми обов'язково переможемо», – заявив Микола Колесник, побажавши при цьому Геннадієві Корбану якнайскоріше відновити справедливість та вийти на волю з політичного ув'язнення.

Крім того, УКРОП продовжить боротьбу за призначення і проведення незаконно скасованих виборів до районних рад столиці. Про це під час з'їзду повідомив голова Київського УКРОПу Дмитро Сіманський.

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«Зараз Києвом керують чиновники, призначені та затверджені Адміністрацією президента. Влада вирішила цю ситуацію законсервувати», – заявив він, зазначивши, що за такої ситуації обсяг виборчих прав і прав у сфері місцевого самоврядування мешканців Києва у 20 разів менший, ніж, наприклад, у мешканців Полтави, Волині чи Чернігівщини.

Відтак УКРОП у форматі коаліції демократичних політичних партій вимагатиме проведення перших виборів до райрад Києва 29 травня. За словами Дмитра Сіманського, відповідний проект рішення незабаром буде внесено до Київської міської ради.

Делегати з’їзду вирішили підтримати Геннадія Корбана як кандидата на довиборах у парламент по 27-му округу, коли вони будуть оголошені. Цей округ звільнився у зв’язку зі складанням мандату Борисом Філатовим, який став мером Дніпропетровська.

«У разі оголошення Верховною Радою виборів по 27 округу в Дніпропетровську ми висунемо Геннадія Корбана кандидатом у народні депутати і обов'язково зробимо все, щоб він переміг у цьому окрузі», – заявив тимчасовий голова політради УКРОПу Денис Борисенко.

Представники УКРОПу запропонували розпочати створення нової Конституції, проект якої має бути підтриманий на загальнонаціональному референдумі. Про це йдеться в одній з трьох резолюцій, ухвалених під час з'їзду.

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Також делегати УКРОПу закликали демократичні політичні сили до спільної координації дій під час майбутніх парламентських виборів для того, щоб уникнути зайвої політичної боротьби і не дозволити агентам Кремля та нинішнім корупціонерам вкотре здобути владу в країні.

Крім того, УКРОП виступив з пропозицією до всіх демократичних партій, громадських та правозахисних організацій створити єдині списки репресованих чинною владою патріотів та замовників і виконавців цих переслідувань. Десятки прикладів політично вмотивованих переслідувань представників опозиції не більше не можуть лишатися поза увагою, вважають представники УКРОПу.