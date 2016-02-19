Арбузова викликають до Генпрокуратури

Відповідна повістка про виклик опублікована в газеті “Урядовий кур'єр” від 19 лютого.

"Підозрюваний Арбузов Сергій Геннадійович, 1976 року народження, відповідно до вимог ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 25 лютого 2016 року о 10 годині до старшого слідчої групи — заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України Кравця А.Б... для проведення слідчих та процесуальних дій за його участю як підозрюваного у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повістці.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратурою розпочато процедуру спеціального досудового (заочного) розслідування стосовно Арбузова за підозрою у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

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У відомстві зазначили, що рішенням слідчого судді Печерського районного суду Києва 15 лютого 2016 року задоволено клопотання ГПУ та надано дозвіл на здійснення процедури спеціального досудового розслідування стосовно Арбузова.

«Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за підозрою колишнього голови Національного банку України С.Арбузова у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто за ч. 5 ст. 191 КК України», - зазначили у прес-службі.

Арбузова підозрюють у розтраті коштів з держбюджету в сумі близько 220 млн грн, які були виділені на створення телеканалу “БТБ” й витрачені не за призначенням.

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