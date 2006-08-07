Ющенко призначив двох нових губернаторів
09:35, 07 серпня 2006Політика
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Тексти указів розміщено на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Івана ПЛАЧКОВА головою Одеської обласної державної адміністрації, Вадима ЧЕРНИША - головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Тексти відповідних указів глави держави від 3 серпня розміщено на офіційному сайті Президента.
Як повідомляв УНІАН, І.ПЛАЧКОВ з лютого 2005 року обіймав посаду міністра палива і енергетики, ще раніше очолював "Київенерго".
В.ЧЕРНИШ до призначення губернатором Кіровоградської області обіймав посаду заступника голови Кіровоградської ОДА.
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