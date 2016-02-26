УКРОП офіційно висунув куратора батальйону "Кривбас" кандидатом на посаду міського голови Кривого Рогу

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила прес-секретар партії Євгенія Кравчук. «Миколу Колесника, куратора батальйону «Кривбас», лідера місцевого осередку партії, одноголосно підтримали 14 учасників міської партконференції. Нещодавно його кандидатуру схвалили й делегати сьомого з’їзду УКРОПу», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Криворізький міськвиборчком за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 р., оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. За інформацією, розміщеною на сайті ЦВК, він отримав 89 209 тис. голосів виборців (49,25%), а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88,457 тис. голосів (48,83%).

Кандидат від "Самопомочі" заявив про фальсифікації та оскаржував оголошені результати виборів в судах. Однак суди відхилили його позови.

23 грудня Верховна Рада ухвалила закон про проведення 27 березня 2016 року позачергових виборів Криворізького міського голови. 30 січня президент Петро Порошенко підписав цей закон.