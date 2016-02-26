До України їде віце-президент Єврокомісії
21:04, 26 лютого 2016Політика
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1 березня віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шевчович перебуватиме з візитом в Україні.
Віце-президент ЄК приїде в Україну 1 березня / eutopialaw.com
Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні.
Як наголошується у повідомленні, Шевчович зустрінеться з президентом Петром Порошенком прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Також він проведе зустрічі з міністром енергетики і вугільної промисловості Володимиром Демчишиним і головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.
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Крім того, у Верховній Раді він проведе переговори з депутатами, які займаються питаннями, пов'язаними з енергетикою.
Під час конференції "Український енергетичний форум" віце-президент Єврокомісії також виступить зі вступною промовою.
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