МЗС планує запровадити видачу електронних віз

Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга під час Facebook-конференції.

Читайте такожМЗС: Україна веде переговори про спрощення візового режиму з 30 країнами

«Найближчим часом на розгляд уряду України буде внесено оновлені правила оформлення віз для іноземців, над якими робота велася з початку 2015 року. Ними передбачатиметься можливість оформлення електронної візи, аутсорсинг, скасування запрошень ДМС України, скорочення термінів оформлення візи, зниження вартості, уніфікація переліку документів для отримання української візи, онлайн-заповнення візових анкет та реєстрація на подачу візових документів та інші інноваційні елементи», - зазначив він.

За словами Сибіги, головна передумова запровадження цих змін виконана – з 17 лютого розпочато тестово-дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», яка відповідає європейським стандартам в галузі оформлення віз.

Читайте такожАвстралійцям і новозеландцям хочуть дозволити літати в Україну без віз