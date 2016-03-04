ЄС формалізував рішення продовжити санкції для Януковича та його соратників

Відповідне рішення було ухвалено у п'ятницю в Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС без обговорення щодо процедури пункту “А”, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожЄС продовжив санкції проти Януковича. Богатирьова із санкційного списку виключена

Екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову зі списку виключено.

Як відомо, рішення продовжити санкції було прийнято 2 березня на рівні постійних представників країн-членів ЄС. Його буде оприлюднено в офіційному журналі ЄС 5 березня, після чого воно набуде сили.

Довідка УНІАН. Євросоюз запровадив санкції проти 18 колишніх українських високопосадовців 6 березня 2014 року.

5 березня 2015 року санкції були продовжені на рік для 14 з них, і на півроку - для Олени Лукаш, Сергія Клюєва, Дмитра Табачника та Віктора Януковича-молодшого.

5 червня Янукович-молодший, який загинув на Байкалі, із списків був виключений. Для Клюєва санкції були продовжені до 6 жовтня, і до 6 березня 2016 року - для Лукаш і Табачника.